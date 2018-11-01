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Правительство РФ и нефтяные компании договорились о ценах на топливо

Экономика

Нефтяные компании и НПЗ договорились поставлять топливо по ценам на июнь 2018 года

Москва, 1 ноября 2018, 07:20 — REGNUM  До конца 2018 года оптовые цены на топливо будут заморожены на уровне начала лета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились поставлять топливо на уровне +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года», — заявил Козак.

Напомним, ранее главы крупнейших российских нефтяных компаний на совещании у вице-премьера РФ попросили разрешить поднять цены на бензин и дизельное топливо на четыре-пять рублей за литр.

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Нефтяники заявили, что работают без нужной прибыли в результате сдерживания цен, которое действует с весны, но компании хотят с нового года поднять цены.

В свою очередь на заседании правительства 31 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России до конца недели будут введены заградительные пошлины на нефтепродукты, если в последний день октября на встрече с нефтяниками не удастся договориться о стабилизации цен.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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