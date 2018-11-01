В Иркутской области будут судить главаря «чёрных лесорубов»

Иркутск, , 07:19 — REGNUM В Иркутской области пресечён крупный канал криминального оборота древесины, участники которого осуществляли полный цикл работ: заголовку, транспортировку, переработку и реализацию на теневом рынке. Общий ущерб лесному фонду превысил 8 миллионов рублей. Об окончании предварительного расследования уголовного дела в отношении предполагаемого организатора группы «черных» лесорубов сообщают сегодня, 1 ноября, в региональном ГУ МВД.

В ходе разбирательства выяснилось, что незаконный лесной бизнес организовали 16 жителей Боханского района. На их счету 13 незаконных рубок, суммарный объем которых превышает 650 кубометров.

«Лидер группы, а также трое её активных участников по ходатайству следственных органов помещены под домашний арест в январе 2018 года. Изъято шесть единиц автотранспорта, в том числе лесозаготовительной техники, а также незаконно заготовленная древесина, документы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отмечают в МВД РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года сумма ущерба, причинённого лесному фонду Иркутской области составила 4,6 млрд рублей, что лишь на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Помимо 59 уголовных дел о лесных преступлениях, совершённых в составе семи организованных преступных групп, которыми уже занимаются в суде, ряд уголовных дел ещё находится в стадии следствия. К уголовной ответственности по ним привлекаются более 100 человек, информирует прокуратура региона.

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