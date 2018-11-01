Поддержка в $75 для цены нефти остается достаточно сильной

Москва, , 07:14 — REGNUM На Лондонской товарной бирже ICE в последний день месяца (31 октября) цена нефти сорта Brent усиленно пыталась отыграть падение. Вечером нефть выросла на 0,16%, до $76,08. На это повлияли данные о коммерческих запасах нефти в США, вышедшие в среду. Так, объем товарных запасов нефти увеличился за неделю на 3,22 млн баррелей, что оказалось почти вдвое меньше, чем рост неделей ранее, и меньше прогноза рынка, ожидавшего прибавки почти на 4 млн баррелей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На рынок нефти влияют противоречивые факторы: ожидания вступления в силу нефтяного эмбарго на поставки иранской нефти и не снижающаяся напряженность в отношениях между США и Китаем. Уровень поддержки в $75 за баррель для цены Brent остается достаточно сильным. Тем не менее, чтобы отыграть утраченные позиции и вернуться хотя бы на уровень в $78 за баррель, цене нефти придется преодолеть локальное сопротивление в $77.

Сегодня, 1 ноября, в первый день месяца вероятность роста цены на нефть в совокупности оценивается выше, чем вероятность продолжения падения. Торговый диапазон для Brent в ближайшие дни пока ожидается в коридоре $76−77 за баррель.

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