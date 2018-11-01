Рубль в беспокойном ожидании новостей из США

Москва, , 07:10 — REGNUM На торгах 31 октября доллар и евро устроили «хеллоуиновскую» вечеринку, явившись на нее в костюмах победителей рубля. Хотя утром рубль укреплялся к мировым резервным валютам, но к вечеру сдал позиции и упал по отношению к доллару на 0,3%, а по отношению к евро — чуть меньше, на 0,15%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Выступление президента России Владимира Путина на VI конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, оказало символическое позитивное воздействие на настроения на фондовом рынке, но на рубль не повлияло. Похоже, что рубль напряженно ждет двух важных событий из США, которые состоятся уже в ноябре: итогов выборов в Конгресс и решения ФРС по процентной ставке, которое будет принято 8 ноября.

Предварительные данные по инфляции в еврозоне за октябрь совпали с прогнозом, оказавшись на уровне 2,2% в годовом исчислении. Однако курс евро к доллару на статистику почти не отреагировал, и к вечеру среды снова упал, на этот раз на 0,2%. На лондонской ICE цена нефти марки Brent вчера вечером немного дорожала — на 0,16%, до $76,08 за баррель.

Исходя из того, сегодня, 1 ноября, вряд ли произойдут существенные события для валютного рынка, прогнозы по курсу доллара в 65−66 руб. за доллар и курсу евро в 74−75 руб. за евро остаются без изменений.

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