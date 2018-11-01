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Китай получил первый самолет Airbus A320, оснащенный китайскими сиденьями

Экономика

Как отметили в китайском офисе компании Airbus, данное событие стало новой вехой для промышленного сотрудничества между Китаем и компанией Airbus

Пекин, 1 ноября 2018, 07:06 — REGNUM  Европейская компания-производитель самолетов Airbus передала китайской авиакомпании China Express самолет A320, оборудованный сиденьями, произведенными китайской компанией, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Как отметили в китайском офисе компании Airbus, данное событие стало новой вехой для промышленного сотрудничества между Китаем и компанией Airbus. Новый самолет имеет два салона с четырьмя креслами в бизнес-классе и 168 креслами в эконом-классе. В дальнейшем планируется использовать самолет для внутренних перевозок по Китаю.

Сиденья были произведены китайской компанией Ali-Jiatai Aircraft Equipment Co., Ltd. со штаб-квартирой в городе Сяняне, расположенном в центральной китайской провинции Хубэй. Компания вошла в список поставщиков предметов внутренней отделки самолетов компании Airbus. Компания также оборудует сиденьями первый китайский среднемагистральный лайнер C919.

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Авиастроение
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