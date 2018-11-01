В Якутии изымают у подрядчика недостроенные по программе расселения дома

Якутск, , 06:15 — REGNUM В правительстве Якутии пришли к выводу, что компания, строящая в Нерюнгринском районе дома для расселения людей из ветхого жилья, не сможет завершить возведение зданий своими силами. Такие наблюдения были сделаны в ходе осуществления контроля за деятельностью подрядчика СК «Созвездие» в посёлке Серебряный Бор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, как прошёл рейд с целью инспектирования строительства пяти проблемных домов, сообщает ЯСИА. По данным издания, в посёлок Серебряный Бор выезжал заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Его визит состоялся в рамках выполнения поручения главы Якутии Айсена Николаева.

Дома, о которых идёт речь, должны были быть сданы в эксплуатацию по программе расселения из ветхого жилья ещё в декабре 2017 года, но контракт застройщика с муниципалитетом на сумму 763,7 млн рублей до сих пор не исполнен. Кирилл Бычков отметил, что администрация посёлка Серебряный Бор не предпринимает никаких действий по отношению к нерадивому подрядчику и в целом расходует средства, выделенные на расселение людей из ветхого жилья, неэффективно.

Вице-премьер Якутии также пришёл к выводу, что СК «Созвездие» не сможет своими силами достроить жилые здания, и, обещая сделать это, вводит руководство республики и посёлка в заблуждение.

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«На мой взгляд, ООО «СК «Созвездие» не в состоянии завершить строительство многоквартирных домов в поселении. Соответственно, правительство Якутии вынуждено изыскивать дополнительное финансирование на выкуп жилых помещений на вторичном рынке для оперативного решения вопроса по расселению 502 граждан», — прокомментировал Кирилл Бычков сложившуюся ситуацию. В связи с этим руководство республики намерено инициировать передачу компанией СК «Созвездие» недостроенных домов в собственность муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, передать недостроенные в Серебряном Бору дома в собственность муниципалитета потребовал в июне 2018 года Айсен Николаев.

«Объяснил господину Буракову (владелец СК «Созвездие» Алексей Бураков — прим. ИА REGNUM ): либо он отдаёт недостроенные здания в муниципальную собственность, либо идёт под суд, — написал Айсен Николаев в своём Instagram. — Дома по программе переселения в Серебряном Бору должны были быть сданы 1 сентября 2017 года. Застройщик взял время на доведение объектов. Середина июня 2018, а воз и ныне там — объекты СК «Созвездие» стоят, люди живут в аварийных домах».