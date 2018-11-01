Катастрофический рост цен на мазут привёл к проблемам на ТЭЦ Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM Катастрофический рост цен на мазут привёл к серьёзным проблемам на ТЭЦ Камчатки уже в самом начале отопительного сезона. Электростанции полуострова могут работать и на газе и на мазуте. Газ дешевле, но его добыча снижается, мазут дорожает бешеными темпами. Кто покроет разницу в 20 тыс. рублей за тонну — пока не известно. Коммунальщики уповают на помощь правительства РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам гендиректора ПАО «Камчатскэнерго» Сергея Кондратьева, добыча «голубого топлива в регионе снижается, а цена на мазут катастрофически растёт».

«Оборудование камчатских ТЭЦ рассчитано на газ и мазут, переход с одного вида топлива на другой занимает не более 30—40 минут. Поэтому существенных вопросов с надежностью не возникает. В декабре прошлого года нам приходилось периодически переходить с газа на мазут, люди этого не почувствовали. Но в этом году уже были периоды глубокого дефицита газа, когда работать на мазуте приходилось неделями и дольше. И «Газпром» сегодня доводит до «Камчатскэнерго» сведения о сокращении добычи газа. В 2019 году — порядка 10% меньше от прежних объёмов», — рассказал руководитель ПАО «Камчатскэнерго» ИА Кам 24.

При этом Кондратьев уточнил, что камчатский газ сегодня стоит примерно 9 тыс. рублей за 1 тыс. кубических метров, а мазут — примерно 30 тыс. рублей за тонну. ТЭЦ сжигают примерно одинаковые объёмы и газа и мазута. Теперь необходимо изыскать разницу в 20 тыс. рублей за тонну мазута — чтобы его купить. При этом до сих пор не определено — за чей счёт это будет сделано.

«Плохо то, что цена мазута катастрофически растёт. За полгода она выросла минимум на 50%. Камчатский край — единственный регион России, в котором рост цен на топливо привёл к серьёзным проблемам. Решение по тарифам принимается в декабре. Мы будем ждать и надеяться, что правительство РФ нас услышит», — добавил Кондратьев.

Жителей полуострова новость напугала не на шутку:

«Господи! И так же уже сил никаких нет платить за «коммуналку»! А с 1 января ещё дорожает, потом ещё! А теперь и ещё подорожает! Они там озверели совсем?!».

«Если при геологоразведке было известно, что газ камчатский — месторождение бедное, что сам газ бедный, зачем было огород городить, ТЭЦ под газ строить?! Кто в очередной раз нажился на народных деньгах?!».

«Черт! Живём в богатейшей стране — всё есть — нефть, газ, уголь, рыба! А для народа — ни бензина, ни мазута, ни рыбы, ни черта нет!».

«Уже сегодня 5 тысячам камчатских семей ростовщики от экономики арестовали 50% месячной зарплаты. Но, видимо, хороший бизнес = это выйти на 100—110%. Чтоб всё у людей забирать».

«А ведь Кондратьев давно говорил, что газу скоро «кирдык». Он это руководству края говорил. А ему «большие дяди» отвечали: «замолчи, мальчик». Ведь у всех в планах — мегапроекты, ТОРы, и т.д. А тут вдруг раз — и зима. И газ для ТЭЦ кончился. А губернатор накануне отопительного сезона в отпуск уехал. Вернулся только потому, что «Аметистовый» забастовал».

«Сейчас опять цены взлетят, и способ найдут, как в карманы народные опять лапы запустить! Что ж делать-то?!».

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Как сообщало ИА REGNUM, на полуострове Камчатка — самые дорогие в России коммунальные платежи. За стандартную «трешку» семья отдаёт не менее 18 тыс. рублей в месяц, не считая электроэнергии. Население Камчатки погружается в долговую трясину и нищету. Немногим более 315 тыс. жителей полуострова задолжали банкам 33 млрд 7 млн рублей. Так называемая «плохая задолженность» — просроченные платежи — составляет на 1 сентября 1 млрд 759 млн рублей.