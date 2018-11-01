Ниже плинтуса: Юань продолжает планомерно обесцениваться к доллару США

Пекин, , 04:57 — REGNUM Юань продолжает ослабевать по отношению к доллару США, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

После падения курса китайской валюты на 24 базисных пункта 1 ноября, её курс составил 6,9670 юаней за доллар США, если верить Китайской торговой системе обмена валют. При этом, если сравнивать с 25 октября падение составило 261 базисный пункт без учета колебаний. Таким образом, юань все ближе приближается к психологической отметке 7 юаней за доллар США.

Напомним, что такое положение дел было не всегда, по отношению к 7 февраля 2018 года, когда курс юаня был наивысшим за последнее время, падение курса китайской валюты за этот срок превысило 6800 базисных пунктов. Некоторые эксперты связывают это с целенаправленной девальвацией юаня, как непрямой ответ Китая на торговые войны, развязанные США.

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