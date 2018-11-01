США готовят новые санкции против Венесуэлы

Вашингтон, , 04:41 — REGNUM США готовят новый пакет санкций, чтобы ограничить экспорт золота из Венесуэлы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, о новых санкциях будет объявлено уже на этой неделе. Сообщается, что в Венесуэле в этом году было добыто более 20 тонн золота, его стоимость оценивается в сотни миллионов долларов США. Как отмечает издание, большая часть золота была продана в Турцию.

Источники добавили, что целью Вашингтона является не только ограничение экспорта золота из Боливарианской республики, но и пресечение его продажи «через подставные компании».

Ранее, 24 октября, помощник главы минфина США Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты раздумывают о мерах по ограничению экспорта золота из Венесуэлы. По его словам, способы, которыми республика добывает золото, очень вредят природе и могут вызвать экологическую катастрофу.