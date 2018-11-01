Претензии на миллиард: сельхозпроизводителя Татарии взяли под наблюдение

с. Муслюмово, Татария, , 04:34 — REGNUM Одну из компаний сельскохозяйственного бизнесмена, владеющего несколькими фирмами-производителями в Татарии, взяли под наблюдение по банкротному иску налоговой службы. Долги ООО «Ик», предъявленные истцом, потянули на сумму свыше 1 млрд рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным из открытых источников, численность сотрудников компании превышает 250 человек. Само ООО «Ик» создано 1 апреля 2015 года в селе Муслюмово Муслюмовского района Татарии, по основному виду деятельности занимается смешанным сельским хозяйством. Гендиректор с апреля 2018 года — Навис Гайнутдинов. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственный владелец — Илдар Гимадеев. Он также выступает учредителем еще семи юрлиц в Муслюмовском, Мензелинском, Тукаевском районах, все компании являются действующими. Среди них — ООО «Органик Групп», ООО «Агрожилинвест», ООО «Урожай», ООО «Муслюмовский элеватор». Почти все работают в сфере смешанного сельского хозяйства.

19 июля 2018 года Управление ФНС по Татарии обратилось в Арбитражный суд РТ с иском о признании банкротом ООО «Ик». Сумма исковых требований составляла 1 066 336 286 рубля.

Через несколько дней в дело попытался вступить еще один кредитор компании — ООО «Производственно-конструкторская компания «Технорегион».

"Требование заявителя о признании должника несостоятельным (банкротом) основано на решении Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.01.2018 года по делу А65−36 428/2017, которым с должника в пользу ООО «Агро-Авиа» взысканы неустойка в размере 1 210 521 рубль, а также расходы по государственной пошлине в размере 25 105 рубля», — отмечалось в определении суда, которым иск был возвращён из-за того, что «требования к должнику в части основного долга в совокупности составляют менее чем триста тысяч рублей».

В конце октября суд рассмотрел иск налоговой службы и удовлетворил его, признав заявление Федеральной налоговой службы России обоснованным и введя в отношении ООО процедуру наблюдения.