В приморской Находке началось строительство двух новых судов для Камчатки

Владивосток, , 04:13 — REGNUM Церемония закладки килей для двух новых грузопассажирских судов для полуострова Камчатка состоялась в приморской Находке. Две новые грузопассажирские баржи обеспечат связь между населенными пунктами полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Находкинская верфь построит для Камчатки две грузопассажирские баржи грузоподъемностью 20 тонн и пассажировместимостью 12 человек каждая. Длина каждого судна, согласно техническому заданию, составит 19 метров, ширина 6 метров, скорость 6 узлов. Стоимость строительства судов 70 млн рублей. Средства выделены из бюджета Камчатки в рамках программы «Развитие транспортной системы Камчатского края». На полуостров суда прибудут уже в первом полугодии 2019 года. Они будут направлены на переправу на реке Камчатка в Мильковском районе.

Ещё две баржи, грузоподъемностью 40 тонн и пассажировместимостью 25 человек каждая уже строятся на других судоремонтных заводах Приморья — на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе и в Славянском судоремонтном заводе. Они должны прибыть на Камчатку в декабре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях IV Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2018 года, президент России Владимир Путин, в ходе совещания по развитию Дальнего Востока раскритиковал правительство за не построенные для Камчатки суда для сообщения полуострова с портами Сахалина и Магаданской области. Министр экономического развития России Максим Орешкин, приехавший из Москвы во Владивосток специально для участия в совещании по развитию Дальнего Востока и участия в ВЭФ, где тоже обсуждают развитие Дальнего Востока, не смог ответить на вопрос главы государства, почему при выделенных средствах суда не построены.

На строительство двух судов выделено 920 млн рублей.