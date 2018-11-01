Зачинщиков забастовки на руднике «Аметистовый» на Камчатке уволят

Петропавловск-Камчатский, 1 ноября 2018, 03:45 — REGNUM Руководство компании «Золото Камчатки», входящей в структуру группы «Ренова» Виктора Вексельберга, объявило о том, что зачинщики забастовки на руднике «Аметистовый» будут уволены по соглашению сторон. Остальные могут вернуться к работе — в компании заверили, что находятся в «стадии принятия решения». Руководство компании по-прежнему считает забастовку незаконной, а права рабочих — не нарушенными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Действия протестующих, прекративших работу на руднике «Аметистовый», а также их требования о повышении зарплаты в руководстве «Золота Камчатки», расценивают как «невыполнение трудовых обязанностей».
«Требования к порядку оформления забастовки не выполнены, основания для проведения забастовки отсутствуют» — цитирует руководство «Золото Камчатки» ИА Камчатка-Информ.
В компании сообщили, что причиной недовольства рабочих стало неполучение 20% премии в сентябре и октябре из-за невыполнения плана.
Рабочие требуют повышения зарплаты до 160 тыс. рублей в месяц, в виде фиксированной суммы, либо привязки оплаты к доллару. Сейчас, как уверяют в компании, рабочие получают 85 тыс. рублей в месяц из которых 70% фиксированная сумма, а остальные — надбавки и премии. Помимо этого рабочие требуют оплаты межвахтового отдыха, требуют оплаты больничных (дней временной нетрудоспособности), доплаты за вредность, закрепления за работниками постоянных комнат в общежитии.
Накануне в Пенжинский район, где находится «Аметистовый», вылетел генеральный директор «Золота Камчатки» Александр Голованов. Сегодня в компании уверяют, что большая часть претензий, 7 из 9, урегулирована.
«Часть работников, которые не согласились на компромисс, будут уволены по соглашению сторон. Они будут за счет компании переправлены в Петропавловск-Камчатский, остальные работники в стадии принятия решения о возвращении к работе», — говорится в сообщении компании.
Также в компании сообщили, что в Государственную инспекцию труда переданы документы, подтверждающие отсутствие задолженности по зарплате.
Между тем, рабочие жалуются не на невыплату зарплаты, а на её резкое снижение.
На руднике «Аметистовый» нет профсоюза — все профсоюзные активисты уволились.
Между тем, прекратить работу сегодня готовы и на других предприятиях, входящих в группу «Ренова» на Камчатке.
«Это АО Камголд», АО «Камчатское золото», которые, как и АО «Аметистовое» управляются ООО «Интерминералс Менеджмент». Управляющая организация не работает с коллективом, Они заперлись в Петропавловске-Камчатском и не знают обстановки на местах», — сказал зампред профкома АО «Камголд» Александр Кожевников.
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября рабочие крупнейшего месторождения золота и серебра на Камчатке, «Аметистового», объявили забастовку. Люди недовольны условиями труда и резко упавшей оплатой. Между тем работают люди вахтовым методом, в труднодоступном районе, в тяжелых условиях. Рабочие жалуются, что с их заработка высчитывают за завтрак, обед и ужин, даже если «съел в столовой только булочку».
Губернатор Владимир Илюхин прервал отпуск и экстренно вылетел на Камчатку в связи с забастовкой на «Аметистовом».
Бастовать намерены и другие предприятия, входящие в группу «Ренова», принадлежащей российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу на Камчатке.