Москва, Нью-Дели и Тегеран назначили встречу по запуску коридора «Север-Юг»

Тегеран, , 03:13 — REGNUM Запуск международного транспортного коридора «Север — Юг» обсудят в ноябре представители России, Ирана и Индии, передает телеканал Press TV.

Уточняется, что стоимость перевозок по сравнению с Суэцким каналом сократится примерно на треть, длина коридора оценивается в 7,2 тыс. км, объем грузоперевозок — до 30 млн тонн.

Напомним, «Север — Юг» обеспечит транспортную связь между Россией и Индией через Иран. Коридор включает как водные, так и железнодорожные перевозки.

В сравнении с Суэцким каналом этот международный транспортный коридор намного короче — практически в два раза. Стоимость перевозок получается существенно ниже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку со своей стороны осуществил все важные инфраструктурные проекты в рамках коридора.

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