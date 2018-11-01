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Москва, Нью-Дели и Тегеран назначили встречу по запуску коридора «Север-Юг»

Экономика

Переговоры по альтернативе Суэцкому каналу пройдут в ноябре

Тегеран, 1 ноября 2018, 03:13 — REGNUM  Запуск международного транспортного коридора «Север — Юг» обсудят в ноябре представители России, Ирана и Индии, передает телеканал Press TV.

Уточняется, что стоимость перевозок по сравнению с Суэцким каналом сократится примерно на треть, длина коридора оценивается в 7,2 тыс. км, объем грузоперевозок — до 30 млн тонн.

Напомним, «Север — Юг» обеспечит транспортную связь между Россией и Индией через Иран. Коридор включает как водные, так и железнодорожные перевозки.

В сравнении с Суэцким каналом этот международный транспортный коридор намного короче — практически в два раза. Стоимость перевозок получается существенно ниже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку со своей стороны осуществил все важные инфраструктурные проекты в рамках коридора.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев ожидает дальнейшее увеличение грузоперевозок по коридору «Север – Юг»

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Железнодорожные перевозки
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