Баку – Тбилиси – Карс в 2019 может начать перевозку пассажиров

Баку, , 02:32 — REGNUM К перевозке пассажиров по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс (БТК) планируется приступить в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

В компании уточнили, что с этой целью в первом квартале 2019 года в Азербайджане будут доставлены новые вагоны швейцарской компании Stadler.

«На первом этапе планируется доставка 10 новых вагонов, на втором этапе планируется доставка еще 10 вагонов», — отметили в АЖД.

Согласно статистике, с начала сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси — Карс было перевезено порядка трех тысяч контейнеров.

«По этой дороге в основном перевозятся строительные материалы, электрическое оборудование, моющие средства, зерно, жмых и другие товары из Китая, Центральной Азии, России, Азербайджана в Турцию и в обратном направлении», — сообщили в АЖД.

Открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс состоялось 30 октября 2017 года.