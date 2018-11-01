Губернатор Камчатки прервал отпуск в связи с забастовкой на «Аметистовом»

Петропавловск-Камчатский, , 02:35 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин вынужденно прервал отпуск и срочно вернулся в регион в связи с забастовкой рабочих на крупнейшем месторождении золота «Аметистовый» — чтобы иметь возможность оперативно реагировать на происходящее. В компании «Золото Камчатки» между тем не считают, что права бастующих рабочих нарушены. К бастующим водителям и взрывникам «Аметистового» намерены присоединиться работники обогатительной фабрики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Правительство Камчатского края крайне озабочено той ситуацией, которая сложилась на золоторудном месторождении «Аметистовое». Для края это нехарактерная ситуация, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы она максимально быстро была решена в рамках действующего законодательства. Поэтому, по поручению губернатора края мы обратились к руководству ООО «Интерминералс», чтобы они приняли все возможные и исчерпывающие меры и нашли возможность урегулирования возникающих вопросов. По нашей информации, руководство предприятия уже прибыло в Пенжинский район, сейчас они находятся на встрече с коллективом, и я думаю, что решения в весьма короткое время должны быть приняты. Этот вопрос не является сегодня предметом ведения правительства Камчатского края, там не работают жители полуострова. При этом горнодобывающая отрасль для правительства субъекта важна, люди, которые работают там вахтовым методом, находятся на камчатской территории, и мы не можем оставить этот вопрос без внимания», — сообщила первый вице-губернатор Камчатки Ирина Унтилова.

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Ирина Унтилова добавила также. Что сложившаяся на «Аметистовом» ситуация должна рассматриваться в рамках правового поля и трудовых договоров, которые были заключены между работодателем и рабочими.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин дал поручение министру природных ресурсов проводить ежечасный мониторинг ситуации.

Между тем, в компании «Золото Камчатки», в состав которой входит рудник «Аметистовое», не считают, что права рабочих нарушены.

«По условиям трудовых договоров сотрудники АО «Аметистовое» получают фиксированную заработную плату, а при выполнении плана им полагаются премии. В этом месяце план выполнен не был, в связи с чем премии не были начислены. Работники предприятия несколько дней не выходят на работу, но официально эта акция не была оформлена как забастовка», — привела официальный комментарий руководства «Золото Камчатки» пресс-служба правительства Камчатского края.

В это же время, по данным ИА Камчатка-Информ, к бастующим на «Аметистовом» водителям и взрывникам намерены присоединиться работники обогатительной фабрики.

Социальные сети Камчатки кипят возмущением — люди, знакомые с ситуацией, комментируют происходящие на крупнейшем руднике региона.

«На «Аметистовом» сложилась очень плохая моральная атмосфера. В первую очередь это связано с неумением или нежеланием руководства построить работу внутри коллектива. Работа автотранспортного цеха построена таким образом, что, несмотря на неисправности, которые могут привести к аварии, ДТП и прочим нехорошим вещам, автомобили выходят на линию. Не хватает запасных частей, инструмента, квалифицированных специалистов по ремонту и нет условий для надлежащего ремонта техники. Заработная плата составляет 65 — 75 тыс. рублей в месяц за 30 дней вахты, сюда же входит оплата межвахтового отдыха. Фактически получается 55 — 65 тыс. рублей за 30 дней вахты, то есть, 35 — 45 тыс. рублей при работе на материке. Согласитесь, это немного».

«Видимо, госпожа первый вице-губернатор не владеет информацией, говоря, что на «Аметистовом» жители Камчатки не работают. Работают. Мой муж работает, его местные же приятели. И таких там немало. Может, официально их скрывают? Тогда понятно, почему на выборах президента им не дали проголосовать! А что зарплату срезали и руководство с рабочими не ладит, то это правда, так и есть. Руководителей нужно ставить адекватных!».

«Для начала — раньше всегда был план. А теперь не стало. Думаю, это тактика такая, чтобы снизить зарплату. Сначала срезали зарплату у нижних чинов ИТР — у мастеров, а теперь и у рабочих. Во-первых, что касается плана, нужно изначально смотреть разведку и содержание в руде золота. Этим занимаются геологи. Значит, первый спрос с них. Как сделать план, если нет содержания? Во-вторых, водителям дали команду привезти руду, они привезли. Фабрика же перерабатывает то, что привезли. Вот и судите сами — рыба гниет с головы. Легче всего свалить все на водителей, да работяг с фабрики, срезать им оплату — и все дела. А истинную причину происходящего никто искать не хочет».

«Черт подери! Крупнейшее месторождение Камчатки — и даже его не в состоянии без обмана рабочих освоить! Рубль упал в два раза, золото поднялось в цене! Самолетами золото вывозят, тоннами! Им всё мало. Рвачам нужно больше! Нужно обязательно обмануть людей и довести до отчаяния! Нет! Или снимать всех с должностей — или Ленина поднимать из могилы!», — написали жители полуострова в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября работники крупнейшего месторождения золота и серебра Камчатки — «Аметистовое» объявили забастовку в связи со снижением заработной платы и неудовлетворительными условиями труда. На сегодняшний день бастующих более 100 человек.

Месторождение золота и серебра «Аметистовое» — крупнейшее на Камчатке. Разведанные запасы составляют 56,2 тонны золота и около 175 тонн серебра. В вахтовом поселке «Аметистового» проживают 1200 рабочих. Рудник находится в труднодоступной местности, в 1100 км. от Петропавловска-Камчатского. ГОК был введен в эксплуатацию в 2015 году, тогда же проекту был присвоен статус «особо значимого инвестпроекта в Камчатском крае». Рудник входит в состав компании «Золото Камчатки», которая входит в состав группы «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга.