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Поезд из Великого Новгорода в Москву 1 ноября доберётся за 12 часов

Экономика

По техническим причинам

Великий Новгород, 31 октября 2018, 23:56 — REGNUM  Ночной поезд из Великого Новгорода в Москву №41 сегодня, 31 октября, по техническим причинам отправится в столицу только в 23:59 (вместо обычного времени отправления в 21:20) и прибудет в Москву 1 ноября в 11:47 (вместо 05:15). Изменения в расписании в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области объяснили техническими причинами.

8 ноября поезд, следующий из Великого Новгорода, прибудет в Москву на 13 минут позднее — в 05:28 вместо 05:15.

А 12 ноября поезда из Москвы и Великого Новгорода отправляться не будут вовсе.

Изменится и время прибытия поезда №42 из Москвы в Великий Новгород: 16 ноября он прибудет в 6:36, а 21 ноября — в 07:07.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москву из Великого Новгорода и обратно можно также добраться на «Сапсане» — со станции Чудово. Расстояние от Чудово до Москвы «Сапсан» преодолевает примерно за три часа, от Чудово до Великого Новгорода можно добраться за час-полтора на автотранспорте.

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