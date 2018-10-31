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Рубль ослабел на фоне снижения цены на нефть

Экономика

В ходе торгов на Московской бирже доллар подорожал на 31 копейку, евро — на 16 копеек

Москва, 31 октября 2018, 23:56 — REGNUM  Курс рубля ослабел по отношению к американскому доллару на фоне снижения цены на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 23:45 мск курс доллара поднялся на 31 копейку и составил 65,87 рубля. Евро подорожал на 16 копеек — до 74,55 рубля.

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Напомним, ранее сегодня стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки в $75 впервые с конца августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена на нефть Brent опустилась ниже $75 впервые с августа

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