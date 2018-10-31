Проезд в общественном транспорте Пскова подорожает до 25 рублей

Псков, , 23:28 — REGNUM Проезд в городском общественном транспорте в Пскове с 10 ноября 2018 года будет стоить 25 рублей — это на 2 рубля больше, чем сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Повышение стоимости проезда — вынужденная мера, жизненная необходимость. Это позволит спасти государственное предприятие от закрытия. Существуют серьезные объективные предпосылки для такого решения», — пояснил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

По его словам, с весны только стоимость топлива возросла на 20%, а это 30% от общей суммы затрат всего автотранспортного предприятия. При этом, как отметил Киянец, необходимость повышения проезда на маршрутах регулярного автобусного сообщения в регионе давно назрела.

Стоимость месячного проездного билета увеличена не будет.

В следующий раз тариф на проезд в общественном транспорте Пскова обещают пересмотреть не раньше начала 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тарифы на проезд в общественном транспорте Пскова последний раз изменяли в марте 2017 года: стоимость поездки тогда выросла на 3 рубля до 23 рублей. Стоимость месячных проездных билетов поднимали с января 2018 года.

Напомним также, что «Псковпассажиравтотранс» находится в кризисной ситуации последние несколько лет.

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