Четверг, 1 Ноября 2018 года
01:10:07 МСК

Цена на нефть Brent опустилась ниже $75 впервые с августа

Экономика

Стоимость барреля Brent опустилась до $74,78

Цена на нефть Brent опустилась ниже $75 впервые с августа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 31 октября 2018, 23:14 — REGNUM  Цена на свероморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $75 за баррель, свидетельствуют данные торгов 31 октября.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 1,54%, до $74,78 за баррель.

Напомним, в последний раз цена на нефть данной марки опускалась ниже $75 за баррель 24 августа 2018 года.

Читайте также: В ноябре нефти грозит спад до $70

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на нефть снижаются третий день подряд

Читайте развитие сюжета: Рубль ослабел на фоне снижения цены на нефть

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить