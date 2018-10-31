Цена на нефть Brent опустилась ниже $75 впервые с августа

Лондон, , 23:14 — REGNUM Цена на свероморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $75 за баррель, свидетельствуют данные торгов 31 октября.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 1,54%, до $74,78 за баррель.

Напомним, в последний раз цена на нефть данной марки опускалась ниже $75 за баррель 24 августа 2018 года.

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