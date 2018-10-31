Луганской ТЭС грозит остановка — ДТЭК не может доставить уголь из России

Киев, , 22:45 — REGNUM С октября 2018 года ОАО РЖД не подтверждает отгрузку угля шахтоуправлению «Обуховская» (Ростовская область, принадлежит украинскому энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова) из-за невыдачи квот на поставки угля на Украину. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Отмечается, что «действия России грозят полной остановкой работы ДТЭК Луганской ТЭС», которая подает электроэнергию жителям подконтрольной Украине части Луганской области.

«Луганская ТЭС работает в так называемом «острове». Она — единственный производитель электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах 1 млн украинцев. Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ — ШУ «Обуховская» (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля», — говорится в сообщении.

По данным компании, более 1 млн жителей областей Донбасса, подконтрольных Украине могут остаться без тепла и света в осенне-зимний период.

«ДТЭК Луганская ТЭС — единственный источник энергоснабжения для 1 млн жителей Луганской области, проживающих на территории Украины. Из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 60 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180−220 МВт. Около 1 млн жителей области могут остаться без электричества», — информирует ДТЭК.

Сообщается, что на складах Луганской ТЭС запасов угля хватит на четыре дня работы станции.

«На складах ДТЭК Луганской ТЭС — 7 тысяч тонн угля. Этих запасов хватит на 4 дня работы станции. По состоянию на 11:00 31 октября ДТЭК Луганская ТЭС работает двумя энергоблоками и несет нагрузку в 270 МВт. Чтобы экономить топливо, станции необходимо перейти на работу одним энергоблоком. Начиная с 10 октября 2018 г. Луганская ТЭС ежедневно подавала заявки в НЭК Укрэнерго одноблочный режим работы. Диспетчер энергосистемы дает команду на работу станции двумя блоками. Из-за этого запасы угля на станции расходуются значительно быстрее», — поясняют в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Россия заблокирует активы граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, а также запретит поставки определенных категорий украинских товаров.

23 октября ресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, коснутся ли санкции граждан Украины. Песков считает, что украинский народ является «братским», но «за исключением неудачных представителей этого народа, погрязших в националистических и ультранационалистических настроениях».