Финансы и интернет стали «драйверами роста» Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 23:37 — REGNUM Прибыли интернет-компаний и финансового сектора стали «драйверами роста» фондового рынка США, 31 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 400,03 пункта (1,61%), до 25 274,67 пункта, индекс S&P 500 вырос на 49,42 пункта (1,84%), до 2732,05 пункта, индекс Nasdaq вырос на 193,64 пункта (2,7%), до 7355,29 пункта.

С начала торгов на Уолл-стрит акции Facebook выросли на 4,6%, также растут Alphabet, Amazon.com и Apple. Финансовый сектор вырос на 2,4%. Однако наиболее впечатляющий рост — у General Motors, чьи акции взлетели на 8,4% после публикации отчета о доходах.

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