Ростовские депутаты просят Внешэкономбанк сохранить «Евродон»

Ростов-на-Дону, , 22:21 — REGNUM Кризис, который переживает крупнейший производитель индейки — компания «Евродон», обеспокоил депутатов Законодательного собрания Ростовской области. В связи с этим народные избранники составили обращение, адресованное председателю Внешэкономбанка Игорю Шувалову. В нём донские парламентарии просят сохранить предприятия группы компаний «Евродон», передаёт ИА REGNUM.

«Просим Вас не допустить остановки предприятий ГК «Евродон» из-за текущих финансовых проблем и сложного периода реструктуриза­ции. Учитывая особенности производств, их непрерывный цикл (прежде всего в птицеводческих подразделениях группы), в случае сбоев в работе запустить заново эти предприятия будет сложнее и затратнее, чем поддерживать в работоспособном состоянии сейчас. Кроме того, функционирующие в штатном режиме подразделения ГК «Евродон» вызовут больший интерес потенциальных инвесторов, чем эти же предприятия в состоянии законсервированных объектов недвижимости. Убеждены, только работающие предприятия «Евродона» позволят добиться максимально возможной отдачи тех масштабных кредитов и государственных субсидий, которые были инвестированы в создание нового для страны производственного комплекса», — указали депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что Внешэкономбанк является основным собственником и кредитором предприятия. Агрохолдинг насчитывает более 5100 трудящихся, в основном это жители сельских и шахтерских территорий.

Ситуация в компании усложнилась после вспышек птичьего гриппа, в связи с чем предприятие терпит убытки. Недавно птица прогибла ещё и от недокорма. Наряду с этим в связи с задолженностью перед энергетиками в размере 50 млн рублей ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» грозило прекратить подачу электроэнергии на территории комплекса.

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