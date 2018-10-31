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Баланс внешней торговли Украины «просел» в 1,5 раза

Экономика

Дефицит торговли составил $8,598 млрд

Киев, 31 октября 2018, 21:45 — REGNUM  За январь-сентябрь 2018 года баланс внешней торговли Украины был сведен с дефицитом $8,598 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, дефицит за указанный период 2018 года в 1,5 раза выше дефицита первых трех кварталов 2017 года ($5,794 млрд). При этом дефицит торговли товарами вырос на 41,4%, а профицит внешней торговли услугами, наоборот, сократился на 25,8%.

Напомним, в 2017 году внешний торговый баланс Украины был сведен с дефицитом в $2,625 млрд, тогда как в 2016 году баланс был сведен с профицитом в размере $541,6 млн.

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Внешняя торговля
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