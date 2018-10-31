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В ДНР ввели в эксплуатацию девятую угольную лаву

Экономика

Запасы лавы составляют 550 тыс. т угля

В ДНР ввели в эксплуатацию девятую угольную лаву
Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Донецк, 31 октября 2018, 21:11 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) ввели в эксплуатацию новую лаву на шахте им. А.Ф. Засядько, сообщает 31 октября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, лава обладает запасом угля в 550 тыс. т, длина лавы — 288 м, а средняя мощность пласта составляет 1,1 м. На шахте это восьмая западная лава введенная взамен выбывающей лавы пласта m3. Планируется, что после полного введения в эксплуатацию лава будет выдавать 2,8 тыс. т ежесуточно. Отмечается, что в ДНР в 2018 году было открыто девять новых угольных лав, включая текущую.

Напомним, шахта им. Засядько работает с 1958 года и названа в четь министра угольной промышленности СССР 1949−1955 годов Александра Засядько.

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Угледобывающая промышленность
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