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Ethiopian Airlines с ноября начнут осуществлять рейсы в Москву

Экономика

Эфиопская национальная авиакомпания совершит свой первый рейс в Москву 31 октября, а с ноября начнет осуществлять регулярные рейсы в столицу России

Ethiopian Airlines с ноября начнут осуществлять рейсы в Москву
Anna Zvereva
Ethiopian Airlines

Аддис-Абеба, 31 октября 2018, 22:12 — REGNUM  Представители компании Ethiopian Airlines заявили, что 31 октября авиакомпания совершит свой первый прямой рейс в столицу России Москву, а начиная с ноября рейсы будут осуществляться регулярно три раза в неделю, сообщает 30 октября эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Исполнительный директор авиакомпании Тэуольдэ Гэбрэмариам сообщил, что рейсы будут совершаться на новейших самолетах Boeing 787 Dreamliner. По его словам, сейчас проходят последние подготовительные мероприятия перед тем, как рейсы в Москву начнут осуществляться регулярно.

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Зарубежная хроника
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