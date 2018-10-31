Четверг, 1 Ноября 2018 года
01:07:55 МСК

Агентство Fitch пересмотрит рейтинг Южной Кореи

Экономика

Поводом стала изменившаяся экономическая ситуация в стране

Сеул, 31 октября 2018, 23:51 — REGNUM  31 октября в Южную Корею прибыла делегация международного рейтингового агентства Fitch Ratings для пересмотра суверенного рейтинга страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство экономики и финансов.

Представители компании встретятся с высокопоставленными чиновниками экономического блока, экспертами и представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить изменившиеся экономические условия в Южной Корее и государственную политику в данной области. Также запланирована встреча с министром финансов Ким Дон Ёном, который ознакомит членов делегации с ходом мирного процесса на полуострове и будет добиваться позитивного пересмотра рейтинга. На данный момент суверенный рейтинг Республики Корея — АА-, что на 3 позиции ниже максимального. Он сохраняется с 2012 года.

Впрочем, в последние месяцы в экономике Республики наблюдаются негативные явления: рост безработицы, цен на недвижимость, сильное падение фондового рынка, что может стать причиной пересмотра рейтинга в худшую сторону.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить