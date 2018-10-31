Агентство Fitch пересмотрит рейтинг Южной Кореи

Сеул, , 23:51 — REGNUM 31 октября в Южную Корею прибыла делегация международного рейтингового агентства Fitch Ratings для пересмотра суверенного рейтинга страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство экономики и финансов.

Представители компании встретятся с высокопоставленными чиновниками экономического блока, экспертами и представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить изменившиеся экономические условия в Южной Корее и государственную политику в данной области. Также запланирована встреча с министром финансов Ким Дон Ёном, который ознакомит членов делегации с ходом мирного процесса на полуострове и будет добиваться позитивного пересмотра рейтинга. На данный момент суверенный рейтинг Республики Корея — АА-, что на 3 позиции ниже максимального. Он сохраняется с 2012 года.

Впрочем, в последние месяцы в экономике Республики наблюдаются негативные явления: рост безработицы, цен на недвижимость, сильное падение фондового рынка, что может стать причиной пересмотра рейтинга в худшую сторону.