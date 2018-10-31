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Toyota выпустила улучшенную версию первого в мире гибридного автомобиля

Экономика

Toyota Motor выпустила доработанную версию своего первого в мире электромобиля на топливных элементах

Toyota выпустила улучшенную версию первого в мире гибридного автомобиля
Mariordo
Toyota Mirai

Токио, 31 октября 2018, 21:10 — REGNUM  Автомобиль крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor под названием «Mirai» (в переводе с японского «будущее») вышел еще в 2014 году и стал первым в мире водородным гибридным «экомобилем» (FCV). В этом году Toyota выпустила более технически оснащенную версию. По сообщению японского новостного агентства «Тюнити Симбун», автопроизводитель улучшил систему безопасности, внедрив новейший «пакет безопасности» под названием «Toyota Safety Sense». При ночной езде система реагирует на пешеходов и велосипеды и, в случае опасности, может автоматически остановить автомобиль. Кроме того, была добавлена система распознавания дорожных знаков. Однако компания сетует на небольшой спрос «автомобилей будущего», имея в виду ценовой аспект и недоверчивость покупателей к такому роду водородных «экомобилей».

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Зарубежная хроника
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