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Законопроект о повышении МРОТ до 25 тыс. рублей внесен в Госдуму

Экономика

Запланированное повышение недостаточно, считают в Госдуме

Законопроект о повышении МРОТ до 25 тыс. рублей внесен в Госдуму
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 31 октября 2018, 19:59 — REGNUM  Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

МРОТ предлагается повысить до 25 тыс. рублей.

Вместе с тем Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение МРОТ до 11 280 рублей в месяц.

Однако, по мнению авторов, такое повышение ненамного повысит уровень жизни работающих граждан страны и их семей, так как реальный прожиточный уровень расходов составляет более 25 тыс. рублей.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей внесен в Госдуму

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Повышение минимального размера оплаты труда
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