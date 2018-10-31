За три квартала 2018 года платежный баланс Украины был сведен с дефицитом

Киев, , 20:27 — REGNUM За первые три квартала 2018 года платежный баланс Украины был сведен с дефицитом $418 млн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в 2017 году за тот же период баланс был сведен с профицитом $1,919 млрд. В сентябре 2018 года баланс был сведен с профицитом $582 млн, тогда как в 2017 году за тот же месяц баланс был сведен с профицитом $637 млн. Отмечается, что отрицательное сальдо текущего счета составило за первые три квартала 2018 года $3,878 млрд.

Напомним, в 2017 году профицит платежного баланса Украины состаивл $2,566 млрд.