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Россия снимает запрет на ввоз свинины и говядины из Бразилии

Экономика

Поставки своей продукции в Россию смогут возобновить девять бразильских предприятий

Россия снимает запрет на ввоз свинины и говядины из Бразилии
Питер Артсен. Мясная лавка. 1551 год

Москва, 31 октября 2018, 19:45 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о частичном снятии ограничений на поставки в Россию мясной продукции из Бразилии, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По её словам, с 1 ноября 2018 года разрешаются поставки свинины и говядины с девяти бразильских предприятий.

Представитель Россельхознадзора уточнила, что данное решение принято на основании полученных от бразильской стороны материалов о предпринятых мерах по устранению ранее выявленных нарушений, а также гарантии соответствия условий производства и реализации мясной продукции действующим требованиям.

Напомним, поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии были ограничены в декабре 2017 года из-за обнаружения в продукции стимулятора роста — рактопамина.

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Россия и страны Латинской Америки
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