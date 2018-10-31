Порошенко заявил, что на Украине могут ввести налог на выведенный капитал

Киев, , 22:38 — REGNUM На Украине до выборов могут ввести налог на выведенный капитал (НВК). Об этом 31 октября заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве.

По его словам, на Украине нужно минимизировать схемы, которые позволяют крупному бизнесу избегать налогообложения.

«Внутри Европейской бизнес ассоциации нет единой позиции (по вопросу ввода НВК). Есть несколько крупных международных компаний, которые боятся, что им придется больше платить налогов. Не бойтесь платить налоги, и все будет хорошо. Не уговаривайте только украинцев платить налоги, потому что это не честно. Этого я делать не позволю. Платить должны все. Нельзя разрешать через схемы уклоняться от уплаты налогов. Давайте называть тех, кто плати налоги и тех, кто минимизирует налоговую нагрузку… Налог на выведенный капитал будет», — сказал Порошенко.

Он признался, что выступает против того, чтобы с Украины выводились деньги с нулевой или очень низкой налоговой нагрузкой.

«Я против того, чтобы из Украины выводились деньги с нулевой или очень низкой налоговой нагрузкой. Это не честно, когда украинский плательщик налогов платит большую налоговую составляющую на объем выручки, а кто-то может себе позволить не платить вообще… Я не боюсь этого говорить. Защищать инвесторов я не буду — все должны платить налоги. Если вы хотите их прятать под роялти и прочее, это называется уклонение от уплаты налогов», — добавил Порошенко.

Президент также отметил, что является «категорическим противником теневой экономики» и гордится тем, что создал компанию «Рошен», «которая сегодня передана в слепой траст».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Порошенко внес на рассмотрение Рады проект закона о налоге на выведенный капитал. Подавая законопроект, Порошенко заявлял, что реформа будет запущена только после того, как правительство придумает компенсаторы бюджетных потерь от ввода налога. Однако текст документа не предусматривал никаких отлагательных условий. И устанавливал четкую дату запуска нового налога — 1 января 2019 года.

Согласно документу, базой налогообложения будет выступать не вся прибыль компаний (сейчас ставка налога на прибыль — 18%), а только та ее часть, которую собственники бизнеса получают в виде дивидендов или других платежей. Причем по дифференцированной ставке — в зависимости от типа платежей от 5% до 20% (базовая — 15%).

Напомним, сторонники идеи налога на выведенный капитал утверждают, что реформа будет стимулировать производителей не выводить капитал за пределы страны, а инвестировать его в производство внутри государства. Кроме того, противники указывают на тот факт, что сразу после запуска реформы бюджет сильно оскудеет. По примерным оценкам в первый год казна недополучит до 1,420 млрд долл. Источников компенсации этих потерь нет, а значит правительству придется идти на крайне непопулярные меры сокращения госрасходов.