В Челябинской области индекс промпроизводства показал слабый рост

Челябинск, , 19:26 — REGNUM В Челябинской области за январь-сентябрь 2018 года индекс промышленного производства составил 100,5%. Об этом 31 октября на пресс-конференции заявил губернатор Борис Дубровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом объём инвестиций в основной капитал составил 106 млрд рублей — плюс 35% в сравнении с 2017 годом. Жилья было введено 845 тыс. кв. метров, здесь рост составляет 20%.

По словам губернатора, растёт и объём доходов консолидированного бюджета региона. Поступления за январь-сентябрь составили 124 млрд рублей, прирост составил 15%. Денежные доходы населения в среднем выросли на 3% и достигли 23 тыс. рублей. А номинальная зарплата поднялась на 9%, до отметки 34 200 рублей.