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Цены на нефть снижаются третий день подряд

Экономика

Brent оценивается в $75,51 за баррель

Цены на нефть снижаются третий день подряд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 31 октября 2018, 19:13 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают снижение, возобновившееся три дня назад, 31 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент баррель марки Brent потерял в цене 40 центов и оценивается в $75,51. Снижение для WTI составило 25 центов, баррель марки оценивается в $65,93.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сессии 30 октября нефть уже падала в цене до двухмесячных минимумов — $75,09 за баррель для Brent и $65,33 за баррель для WTI.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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