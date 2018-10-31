На Ямале увеличен транспортный налог для мощных джипов

Салехард, , 19:03 — REGNUM На Ямале запланированы изменения в законе «О ставках транспортного налога ЯНАО». С его ратификацией владельцы автомобилей мощностью двигателя до 150 лошадиных сил с 2019 года будут оплачивать 30% от налоговой ставки за каждый автомобиль, находящийся в собственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее обладатели маломощных легковых авто могли не платить транспортный налог за одно транспортное средство, находящееся в собственности. Существенно, с 75 до 100 рублей возрастут ставки налога для владельцев автомобилей мощностью более 250 лошадиных сил.

В проекте закона представлен внушительный список социальных категорий граждан, которые освобождаются от уплаты транспортного налога на один собственный легковой автомобиль. Данная льгота предоставляется многодетным родителям, инвалидам, пенсионерам, ветеранам войн, «чернобыльцам», религиозным и сельскохозяйственным организациям и так далее.

Законопроект опубликован на сайте правительства ЯНАО. Депутаты Заксобрания ЯНАО планируют рассмотреть его на ближайшем заседании.

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