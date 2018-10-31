Россия продолжает выводить грузопоток из Латвии

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:50 — REGNUM На международной выставке «Химия-2018» компания «Уралхим» и одна из крупных логистических компаний, контейнерных операторов в портах Северо-Запада РФ «Ультрамар» подписали меморандум о сотрудничестве, объявив о начале стратегического партнёрства в рамках проекта строительства объектов портовой инфраструктуры, предназначенной для перевалки сухих минеральных удобрений в новом терминале в порту Усть-Луга. Об этом сообщается на сайте компании.

В будущем планируется также создать многофункциональный терминал с потенциальным объемом перевалки до 12 млн тонн в год. По слова генерального директора ООО «Ультрамар» Андрея Бонч-Бруевича, основными предпосылками для реализации масштабного проекта послужили два фактора: дефицит портовых мощностей и дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры порта Усть-Луга.

В настоящее время компания «Уралхим» через свою дочернюю компанию Uralchem Trading осуществляет экспорт минеральных удобрений через латвийские порты г. Рига и г. Вентспилс. SIA Uralchem Trading в прошлом году стала второй по величине оборота компанией в Латвии с оборотом 871,557 миллиона евро.

Из заявления гендиректора компании «Уралхим» Сергея Момцемлидзе следует, что новый портовый терминал будет направлен на обеспечение гарантированного доступа растущих объемов перевалки продукции к портовой инфраструктуре.

«Это обеспечит перевод наших грузопотоков из портов Прибалтики, что в целом позволит сократить транспортные издержки. Общий дополнительный объем перевалки грузов компании «Уралхим» в отечественных портах может составить после завершения строительства и получения всех необходимых разрешений более 2 млн т в год», — добавил Момцемлидзе

Сообщается также, что, по предварительным оценкам, в портах Северо-Западного региона наблюдается дефицит портовых мощностей по перевалке минеральных удобрений, составляющий порядка 10 миллионов тонн в год. В тоже время, по оценкам самих производителей, с 2020 года ожидается рост экспортного потенциала. Особо оценивается участие «РЖД» в динамичном развитии инфраструктуры порта Усть-Луги, которое создает предпосылки для дальнейшего роста грузопотока.

В Латвию «Уралхим» пришёл в 2013 году. В проект он вложил 60 миллионов евро, затем компания приобрела ещё терминал и в г. Вентспилсе. Это позволяло ей пропускать через Латвию около трёх миллионов тонн минеральных удобрений, сообщает латвийский телеканал LTV7.