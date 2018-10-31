Проект бюджета Италии на 2019 год направлен президенту

Рим, , 18:15 — REGNUM Проект бюджета Италии на 2019 и плановый период до 2021 года доработан правительством и направлен формальному главе государства президенту Серджо Маттарелле, сообщил на своей странице в Twitter в среду, 31 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Предполагается, что профильные комиссии нижней палаты парламента рассмотрят проект бюджета 21−22 ноября, а палата в целом — 29−30 ноября.

Среди поправок, внесенных правительством в последний момент, есть пункт о сокращении на 80% выплат местным властям в тех провинциях Италии, где власти не отменят повышенные пенсии для бывших руководителей. На национальном уровне такой декрет в отношении бывших депутатов и министров уже принят.

Одновременно с рассмотрением проекта бюджета в национальном парламенте (где у правительства есть большинство голосов) он будет также рассмотрен и в Брюсселе. Представители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета, в правительстве отказались вносить поправки.

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