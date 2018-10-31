Среда, 31 Октября 2018 года
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Россия сняла запрет на ввоз молочной продукции трёх предприятий Белоруссии

Экономика

Ограничения прекращают действовать с 31 октября

Москва, 31 октября 2018, 17:36 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённого запрета на поставки в России молочной продкуции трёх белорусских предприятий. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточнятся, с сегодняшнего дня разрешены поставки масла, молочных консервов и сухой молочной сыворотки производства УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат», а также масла, сыра, сухой молочной сыворотки, творога и творожной продукции ОАО «Молочный мир» и ГП «Молочный гостинец».

Отмечается, что данное решение Россельхознадзором принято по итогам состоявшихся 16 и 30 октября двусторонних консультаций с белорусской стороной, а также с учетом гарантий, полученных от департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

«Поставляемая в Россию выше обозначенная продукция должна быть выработана не ранее 31 октября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

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Запрет на ввоз молочной продукции Белоруссии в Россию
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