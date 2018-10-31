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В Курганской области отмечено падение рынка автоперевозок

Экономика

Сократился грузооборот и стало меньше пассажиров общественного транспорта

В Курганской области отмечено падение рынка автоперевозок
Ян Сиберехт. Фигуры с телегой и лошадьми переходят ручей. XVII в

Курган, 31 октября 2018, 17:41 — REGNUM  В Курганской области отмечается падение рынка автоперевозок. Уменьшается пассажирооборот в общественном транспорте, а также снижается грузооборот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

В январе-сентябре 2018 года в Зауралье грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 4,1% и составил 236,1 млн тонно-километров.

Автобусами общественного транспорта в январе-сентябре 2018 года перевезено в Курганской области 32,8 млн пассажиров, или 96,7% к январю-сентябрю 2017 года.

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Автотранспортные перевозки
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