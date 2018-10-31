В Брянске выделили 74 млн рублей на погашение троллейбусных долгов

Брянск, , 17:35 — REGNUM Депутаты горсовета Брянска выделили 73,6 млн рублей на погашение задолженности муниципального предприятия «Брянское троллейбусное управление». Деньги поступили из областного бюджета. Как сообщили 31 октября в пресс-службе горсовета, эта сумма практически полностью погасит задолженность, которая образовалась за три года.

По данным директора МУПа Натальи Назаровой, долги не давали предприятию развиваться: из-за них был наложен арест на имущество и были заблокированы счета. После того как эти проблемы решатся, на предприятии планируют начать модернизацию, заявил глава города Александр Хлиманков.

«Мы планомерно выводим троллейбусное предприятие из кризиса, гасим те долги, которые скапливались долгие годы. В дальнейшем продолжим развивать троллейбусное управление. Это касается и закупки новой техники, и изменения маршрутов движения для удобства наших жителей», — цитирует пресс-служба главу города.

ИА REGNUM отмечает, что сейчас в троллейбусном управлении — 117 машин, 90 из которых ежедневно выходят на рейсы. Троллейбусы в Брянске обслуживают 15 маршрутов. При этом проблемы у муниципального предприятия существуют не первый год. Например, в 2015 году доходило до остановки троллейбусов. Это случилось из-за большой задолженности за электроэнергию. После этого городские власти заявили о том, что троллейбусы приносят 189 млн убытка каждый год. Из-за проблем пришлось отказаться от одного из депо, также чиновники анонсировали изменение схемы движения городского транспорта, которое должно было избавить троллейбусы от лишней конкуренции. В 2017 году депутаты Брянской областной думы согласовали выделение бюджету Брянска 103,8 млн рублей на «стабилизацию работы городского общественного транспорта».

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