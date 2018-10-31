Падение доходов жителей Курганской области даёт рост экономии

Курган, , 17:22 — REGNUM Жители Курганской области стали больше экономить. Ведь общие доходы населения в Зауралье с начала 2018 года не растут, а только падают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

В январе-августе 2018 года общие денежные доходы населения уменьшились на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, а расходы стали меньше на 0,9%. Как отмечают статистики, реально располагаемые доходы жителей Зауралья, скорректированные на индекс потребительских цен и с вычетом обязательных платежей, уменьшились на 7,7%.

Среднедушевой денежный доход за девять месяцев 2018 года составил 20 тыс. 404 рубля и увеличился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, а средняя номинальная зарплата составила 27 тыс. 204 рубля и возросла на 9,5%.

Просроченная задолженность по заработной плате в регионе в сентябре 2018 года официально отсутствовала.

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