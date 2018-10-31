Гройсман о большой приватизации: Бардак, каждый день бардак

Киев, , 17:25 — REGNUM Большая приватизация на Украине тормозится из-за искусственных ограничений, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 31 октября «Укринформ».

По его словам, малая приватизация в стране проходит успешно, так как она проводится через систему Prozorro, в которой все «открыто и прозрачно». А вот дела с большой приватизацией идут гораздо хуже. На данный момент начаты аукционы по недрам, но, уверен Гройсман, дальше приватизация будет искусственно блокироваться.

«Бардак, каждый день бардак», — посетовал Гройсман.

Напомним, ранее эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко заявил, что правительство Украины вряд ли выполнит план по продаже активов на 2018 год: на данный момент продано активов на $1,76 млн, а нужно — на $780 млн.

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