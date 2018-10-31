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Через Владимирскую область пройдет скоростная автодорога «Москва-Казань»

Экономика

Протяженность дороги в границах Владимирской области составит 213 км

Владимир, 31 октября 2018, 17:07 — REGNUM  По территории Владимирской области пройдет скоростная автомобильная дорога «Москва — Нижний Новгород — Казань». Как сообщила 31 октября пресс-служба администрации региона, протяженность участка во Владимирской области составит 213 км. Сейчас готовится проект строительства трассы.

«Протяженность участка дороги в нашем регионе составит 213 км. Планируется около 80 искусственных сооружений, эксплуатация предполагается на платной основе. Администрацией области проведена работа по предварительному согласованию трассы прохождения скоростной автомобильной дороги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возможность строительства трассы обсуждалась 30 октября на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

ИА REGNUM напоминает, что на территории Владимирской области также должно начаться строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань». Ранее сообщалось, что стоимость строительства на участке от подмосковного города Железнодорожный до Гороховца оценена в 621,5 млрд рублей. Сейчас завершено проектирование участка, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

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