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Россия поднялась на 31-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business

Экономика

За два года Россия поднялась в рейтинге почти на десять позиций

Москва, 31 октября 2018, 17:01 — REGNUM  Россия заняла 31-е место в новом ежегодном рейтинге стран по условиям ведения бизнеса Doing Business, составляемом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.

В минувшем году Россия поднялась в рейтинге с 40-го на 35-е место, а в текущем году улучшила показатель ещё на четыре позиции. В новом рейтинге Россия расположилась между Испанией и Францией.

Составители доклада отмечают, что продвижение России в рейтинге стало возможным благодаря нововведениям в сфере регулирования малого и среднего бизнеса и налогообложения, а также в области электроснабжения и строительства.

Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия, Сингапур и Дания, а на последних позициях расположились Венесуэла, Эритрея и Сомали.

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Международные экономические рейтинги
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