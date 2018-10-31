Россия поднялась на 31-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business

Москва, , 17:01 — REGNUM Россия заняла 31-е место в новом ежегодном рейтинге стран по условиям ведения бизнеса Doing Business, составляемом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.

В минувшем году Россия поднялась в рейтинге с 40-го на 35-е место, а в текущем году улучшила показатель ещё на четыре позиции. В новом рейтинге Россия расположилась между Испанией и Францией.

Составители доклада отмечают, что продвижение России в рейтинге стало возможным благодаря нововведениям в сфере регулирования малого и среднего бизнеса и налогообложения, а также в области электроснабжения и строительства.

Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия, Сингапур и Дания, а на последних позициях расположились Венесуэла, Эритрея и Сомали.