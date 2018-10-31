Для развития порта Беринговский будет создана дорожная инфраструктура

Анадырь, , 16:54 — REGNUM 30 октября стало известно, что правительство России будет разрабатывать предложения по созданию подъездной транспортной инфраструктуры к морскому порту Беринговский в сотрудничестве с правительством Чукотского автономного округа.

Добычей каменного угля в Чукотском АО занимается «Берингпромуголь», дочка австралийской Tigers Realm Coal (TIG), — резидент ТОР «Беринговский». Лицензия на месторождение каменного угля «Фандюшкинское поле» Верхне-Алькатваамской площади выдана Бенингпромуглю до 1 декабря 2034 г. Ресурсы коксующегося малозольного угля этого месторождения составляют 630 млн тонн, мощность пластов позволяет вести добычу карьерным способом.

Работа по подготовке к добыче была начата в 2016 году, инвестиции составили порядка 1.1 млрд рублей. Добыча угля в 2017 году составила 217,4 тысячи тонн, за девять месяцев 2018 года — 433,15 тысяч тонн. Объем угля, отправленного через порт Беринговский на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составил 259 тысяч тонн. Для сравнения — в 2015 году объем перевалки угля в Беринговском составлял 85 тысяч тонн, эта цифра не увеличивалась в предыдущие 11 лет.

Имеющиеся мощности порта позволяют отгружать 250 тысяч тонн грузов, компания TIG разработала инвестиционный план развития мощностей до 1,1 млн тонн, но реализация плана невозможна без строительства круглогодичной автомобильной дороги общей протяженностью 37 км. В настоящее время доставка угля идет по зимнику, который ограничивает развитие проектов по добыче угля и самого порта.

Порт Беринговский — морской порт федерального значения, расположен в бухте Угольная в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива. После приватизации обанкротился, в настоящее время находится в федеральной собственности. Открыт в летнюю навигацию, в ее начале задействуются ледоколы. При развитии угольных проектов порт может стать круглогодичным, обеспечить создание рабочих мест и устойчивое развитие региона.