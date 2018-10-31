В Обнинске открыли производство тест-систем для генетической идентификации

Калуга, , 16:52 — REGNUM В Обнинске Калужской области на площадке завода «Ниармедик Фарма» открыли производство полного цикла реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства. Как сообщили 31 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, это пока первое подобное производство в России.

В числе основных потребителей продукции завода значатся Министерство внутренних дел РФ, Следственный комитет РФ, Министерство здравоохранения РФ, ФСБ РФ и Министерство обороны России. Выступая на открытии, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб подчеркнул, что созданное в Калужской области производство тест-систем для генетической идентификации личности человека стало четвертым в мире.

«Его уникальность в том, что мы можем обеспечить в определенной степени национальную безопасность в достаточно серьезных сферах, прежде всего, при проведении судебно-медицинских и криминалистических экспертиз», — заявил он.

Также Цыб обратил внимание на высокий экспортный потенциал данной продукции.

«Проект «Ниармедик» — первый из отрасли медбиофармы в портфеле Фонда развития промышленности, — отметил его директор Роман Петруца. — В 2015 году мы профинансировали 202 млн рублей в проект стоимостью 289,2 млн рублей. Компания провела инжиниринг, закупила высокотехнологичное оборудование. С выходом этой продукции на российский рынок, по данным компании, государственные криминалистические и судебно-медицинские лаборатории смогут снизить свою зависимость от зарубежных поставщиков с существующих 80% до 50%».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обратил внимание на уникальность нового производства для России, его высокотехнологичность и соответствие мировым стандартам качества.

«Это очень актуально для всех жителей нашей страны, так как способствует обеспечению безопасности. Кроме того, позволит решить важнейшие задачи в работе правоохранительных органов и в здравоохранении», — заявил Артамонов.

На сегодняшний день более 90% российского рынка занимают тест-системы производства стран Евросоюза и США. Реализация проекта позволит снизить зависимость государства от импортных тест-систем до 50%.

Напомним, открытие предприятия «Ниармедик Фарма» в Калужской области состоялось в 2015 году. Компания создана в 1989 году в научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Российской академии медицинских наук.