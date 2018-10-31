Иранская биржа открыла торги нефтью

Тегеран, , 16:47 — REGNUM 30 октября стали известны результаты первого дня торгов нефтью на иранской бирже Irenex. Покупателям был предложен 1 млн баррелей легкой иранской нефти, спрос составил 350 тысяч баррелей, сделки заключены на 280 тысяч баррелей по средним ценам 74,85 долларов за баррель, 80% сделок осуществлено в долларах США, 20% — в риалах.

С учетом того, что ЕС, который обещал противодействовать новым антииранским дискриминационным мерам со стороны США, так и не нашел страну, которая готова стать местом регистрации специальной компании, запуск биржевых торгов нефтью, сделанный Ираном — очень своевременный шаг. Преимущество биржевых торгов в условиях американских санкций — то, что конечные покупатели будут приобретать нефть не у государственной компании Ирана NIOC (National Iran Oil Company), а через брокеров-посредников.

Объем сделок, подписанных 29 октября, крупным назвать нельзя, но это был только первый день торгов. Остается наблюдать, как будет развиваться этот проект.