В Воронежской области резко снизилось количество алкогольных смертей

Воронеж, , 16:47 — REGNUM В Воронежской области с начала этого года зафиксировано существенное снижение числа острых алкогольных отравлений, а также случаев смертельного отравления алкоголем. Данные 30 октября на совещании у главы региона Александра Гусева представил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

По информации Механтьева, в регионе регистрируется снижение общего количества острых отравлений алкогольной продукцией за девять месяцев текущего года с 517 случаев до 447 случаев, а также снижение показателя летальных исходов с 269 до 208 случаев. Удельный вес смертельных исходов в общей структуре отравлений составил 46,5%. Самое большое количество случаев отмечено в Воронеже, а также в Рамонском районе области.

В целом, как сообщил на совещании руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов, в течение последних двух лет в регионе велась работа по снижению нелегального оборота алкогольной продукции в рамках реализации «пилотного проекта». В ряде районов — Верхнемамонском, Эртильском, Ольховатском, в Нововоронеже — уровень сдачи деклараций об обороте алкогольной продукции достиг 100%. С августа 2017 по октябрь 2018 на территории Воронежа проверено около 150 точек, где торгуют алкоголем, в том числе пивом, без соответствующей лицензии. Составлено более 100 административных протоколов, изъято около 1000 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте. В бюджет Воронежа по решениям, вынесенным департаментом, поступило денежных штрафов на сумму 1,5 млн руб.

Губернатор Александр Гусев поручил департаменту имущественных и земельных отношений области провести рабочее совещание с представителями оптовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области, по поставкам качественной алкогольной продукции в магазины розничной торговли региона.