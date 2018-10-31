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ОСК: «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений

Экономика

Финансовые потери от повреждения крейсера пока подсчитываются

Мурманск, 31 октября 2018, 16:39 — REGNUM  Авианосец «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений в результате ЧП в Росляково, заявил сегодня глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«На авианосце ничего катастрофического не произошло. Мы справимся своими силами. Происшедшее ЧП никак не повлияет на сроки ремонта. Однако мы понимаем, что в июне следующего года нам снова понадобится докование», — отметил Рахманов.

Он добавил, что о финансовых потерях пока говорить нельзя, но предположил, что суммы «будут небольшие».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в Росляково во время спуска крейсера на воду, предположительно, из-за скачка напряжения произошло затопление плавдока ПД-50. В результате ЧП на палубу авианосца упал кран, оставив в корпусе пробоину размером 4 на 5 метров. Пострадали четыре человека, один до сих пор считается пропавшим без вести. Его поиски продолжаются.

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