Новые участники соглашения о строительстве ж. д. Бованенково — Сабетта

Салехард, , 16:37 — REGNUM 29 октября стало известно о продолжении переговоров по проекту строительства железной дороги от Бованенково до Сабетты. Сейчас действует соглашение о государственно-частном партнерстве в строительстве этой дороги от 2015 года, инвестор — компания «ВИС «Трансстрой», закончить работу она должна была в 2019 году, но пока даже не начинала. Новое соглашение по инициативе руководителей Ямало-Ненецкого автономного округа может быть подписано с РЖД и «Газпромом», предложение об участии в соглашении сделано и НОВАТЭКу. Консорциум инвесторов может подать официальную заявку в правительство в первой половине 2019 года.

Протяженность нового участка железной дороги составит 170 км, его строительство обеспечит прямой выход от станции Обская (в 12 км от поселка Лабытнанги) Северной железной дороги на Северный морской путь. Дорога нужна, чтобы обеспечить доставку грузов к местам добычи — до 2035 года инвестиции в освоение Ямала и соседнего полуострова Гыдан составят, по данным правительства ЯНАО, 7 триллионов рублей, — а также переместить грузы с Северного широтного хода, вдоль которого расположено два десятка нефтяных и газовых месторождений, к Северному морскому пути. Если проект будет реализован, порт Сабетта может стать портом общего назначения и обеспечивать интересы не только нефтегазовых компаний, но и развитие других отраслей промышленности ЯНАО. Летом этого года интерес к порту Сабетта уже высказывали аграрии Тюменской области, для которых доставка их продукции в европейскую часть России при существующих тарифах РЖД нерентабельны, а использование возможностей СМП может кардинально изменить ситуацию. На Ямале, кроме углеводородных месторождений, открыты месторождения и рудных полезных ископаемых — на государственном балансе стоит Юнъягинское железорудное месторождение с запасами более 54 млн тонн, месторождения хрома, молибдена. Недоразведаны месторождения меди, свинца, цинка, алюминия, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, фосфоритов и баритов, но появление железной дороги с выходом на морской порт может изменить ситуацию.

Согласно сообщению пресс-службы ЯНАО, проектно-сметная документация строительства железной дороги Бованенково — Сабетта уже разработана, планируемая пропускная способность составляет от 8 до 10 млн тонн грузов в год. Проработаны и предложения по развитию порта Сабетта и созданию флота, проект находится в высокой степени готовности.