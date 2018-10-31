Рейсы «Победы» в Грузию из российских городов начнутся со 2 ноября

Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Российская авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начнет выполнять рейсы в Тбилиси (Грузия) из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми в полном объеме со 2 ноября 2018 года. Однако запланированное ранее время вылета этих рейсов будет скорректировано. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 октября в пресс-службе перевозчика.

«Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых «Победа» является назначенным авиаперевозчиков от имени Российской Федерации», — сообщили в среду в авиакомпании.

Однако время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми пришлось скорректировать.

«Соответствующая информация направляется каждому клиенту индивидуально», — добавили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, ранее «Победа» объявила об отмене своих рейсов в Тбилиси из указанных городов в связи с отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты. Речь шла о рейсах, планировавшихся на период по 1 ноября 2018 года. На них заранее было продано порядка 17 тыс. билетов, которые из-за сложившейся ситуации пришлось аннулировать.

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